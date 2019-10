Dečka, ki je padel v vodnjak, našli mrtvega

Dveletni Sujith Wilson je v ozek vodnjak ob hiši v kraju Nadukattupatti padel v petek, ko se je igral s prijatelji. Najprej je obtičal na globini desetih metrov, nato pa zdrsnil še globlje, na približno 30 metrov. Stekla je obsežna reševalna akcija, reševalne ekipe so mu s pomočjo jeklenk v luknjo dobavljale kisik, z vrtalnikom so morali v tla zvrtati še eno luknjo, saj se nobena druga tehnika ni izkazala za učinkovito. Delo reševalcev je oviral tudi dež, ki je še dodatno rahljal zemljo.

"Iz luknje smo zaznali smrad in s tem so se potrdili naši strahovi, da je umrl. Njegovo truplo smo našli v zelo slabem, že razpadajočem stanju. Zdaj se osredotočamo na to, da njegove posmrtne ostanke dvignemo na površje," je zaNew Indian Express dejal predstavnik oblasti J Radhakrishnan.

Zdravniške ekipe zaradi mokrega blata niso mogle oceniti, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, a še včeraj, ko so v luknjo spustili kamero, so bile prepričane, da še vedno diha, čeprav je omedlel. Ko so zvrtali dovolj globoko luknjo, sta se po lestvi vanjo spustila dva gasilca. Okoli 22.30 so tisti, ki so napeto čakali ob vodnjaku, zaznali vonj, ki jim je dal potrebne odgovore. Zdravniška ekipa je ocenila, da Sujithu ni več pomoči in reševalno akcijo so ustavili.

Za Sujithovo varno vrnitev so molili po vsem svetu, v cerkvah in mošejah, pozivom na Twitterju v podporo dečku z oznako: #SaveSujith so se pridružili številni zvezdniki in politiki.