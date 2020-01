Židan o Šarčevem odstopu: 'Najlažje je oditi in pustiti nedokončane projekte za sabo'

"Za mene je to neke vrste presenečenje, ni pa popolno, mogoče se je časovno zgodilo prej, kot sem si predstavljal,'' je po odstopu predsednika vlade Marjana Šarca dejal vodja poslanske skupine DeSUS, Franc Jurša. Odstop pa ni bil presenečenje zgolj zanj, ampak za večino politikov. Kakšni so odzivi in ali v ozadju že poteka kakršna koli politična kuhinja?