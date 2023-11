Dekleta Metličar pozabljeno črno sojo znova postavile na trgovske police

Ko nam nekdo reče soja, hitro pomislimo na gensko spremenjeno stročnico. In to upravičeno. Skoraj 60 odstotkov celotne tržne pridelave vseh gensko spremenjenih rastlin predstavlja prav soja. A ni vsa soja uvožena in gensko spremenjena. Že pred stotimi leti je na Dravskem polju rasla avtohtona črna soja, ki je prebivalce reševala pred lakoto v času, ko je tu primanjkovalo mesa. Kitajci so črno sojo uporabljali zaradi zdravilnih učinkovin, analize NIJZ pa so pokazale, da gre pravzaprav za super živilo, saj vsebuje ogromno beljakovin. Dekleta Metličar so obudila pozabljeno stročnico in jo v obliki testenin postavile na trgovske police v sklopu projekta Štartaj Slovenija - na podeželju.