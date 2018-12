Deklica, ki je očarala Newyorčane

Kdo je majhna deklica, ki je očarala toliko ljudi, da so ji namenili posebno mesto v New Yorku? Ne gre sicer za deklico iz mesa in krvi, ampak za bronasti kip tako imenovane Neustrašne deklice. Čeprav bi morala pred newyorško borzo stati le teden dni, je postala tako priljubljena med domačini in turisti, da so ji mestne oblasti namenile stalno lokacijo. Simbolizira boj za enakopravnost žensk v pretežno moškem finančnem svetu.