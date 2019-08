Deklice, ki so bile na pripravah v Ajdinovićih, so že v domači oskrbi

Vse punce iz Ženskega košarkarskega društva Ledita iz Domžal so že v domači oskrbi in vse so dobro, nam je potrdila predsednica društva in trenerka Elvira Rošić Ključanin. Dekleta so bila na pripravah v Športno-rekreacijskem centru Ajdinovići, kjer je v sredo zvečer več otrok kazalo znake zastrupitve s hrano. Med njimi je bilo tudi pet deklet iz slovenskega društva, ki so jih iz sarajevske infekcijske klinike odpustili v četrtek okoli 16.30.

Mlade slovenske košarkarice so bile v tem idiličnem centru v bližini Sarajeva od ponedeljka, v domovino bi se morale vrniti šele danes proti večeru. A so se njihove, sprva zelo prijetne, priprave sprevrgle v nočno moro. Po sredini večerji je namreč večina deklic (na pripravah jih je bilo 17) začela bruhati, nekatere so dobile tudi drisko in povišano temperaturo. Eno od deklet so zato še isti večer skupaj s še drugimi zastrupljenimi otroki odpeljali najprej v zdravstveni dom v Olovem, od tam pa na infekcijsko kliniko v sarajevski klinični center, kjer je prejela dve infuziji. Naslednji dan pa so tja odpeljali še štiri slovenske športnice.