Deklica je bila upravičena do fizične pomoči spremljevalca, ker samostojno ne bi zmogla slediti in sodelovati pri pouku. A pomoč ji je pripadala le v šoli, ne pa tudi doma. "To je pravzaprav jedro tega problema. Deklica je morala zaradi razmer, kakršne so bile, biti tudi doma in ministrstvo bi moralo to pomoč, ki ji je pripadala, dovoliti tudi na domu," meni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Z ugotovitvijo zagovornika načela enakosti se je včeraj seznanila tudi ministrica za šolstvo Simona Kustec. "Moram reči, da to dejstvo izjemno obžalujem, ker gre za izjemno zahtevno in občutljivo individualno zgodbo in bi si vsekakor želela, da bi bila o njej informirana pravi čas in takoj, ko se je ta problem pojavil," obžaluje šolska ministrica.

Potrebne bi bile zakonodajne spremembe

Vloga spremljevalca je predvsem v podpori učencu na individualni ravni, spremljevalec lahko deloma kompenzira oviranost, spremlja učenca pri napredku, zagotavlja večjo individualizacijo, kot učitelj sam. Šolanje na daljavo je bil vsekakor velik zalogaj za vse, še zlasti pa za otroke s posebnimi potrebami. "Njihovo šolanje je že tako težko in potem še posledica odsotnosti od šolanja, ki je posledica tega, da ni dovoljena fizična spremljevalka na domu, je za tako krhko deklico še toliko hujše," meni Lobnik.

Zakonodaja sicer ne določa spremljevalca tudi v primeru izobraževanja na domu, kar pomeni, da Ministrstvo za šolstvo ni kršilo zakonodaje. "Če pa pogledamo iz gledišča diskriminacije pa menim, da je varuh ravnal pravilno, zato tudi menim, da bodo potrebne tudi nekatere zakonodajne spremembe," pa situacijo ocenjuje Matej Rovšek iz Zavoda Janeza Levca. "Razumem do določene mere pojasnila o pravnih omejitvah, vendar pa apeliram, da je v vsakih takih primerih prvenstveno potrebno odreagirati človeško," poudarja Kustečeva in dodaja, da se bo odzvala takoj, ko se bo podrobneje seznanila s tem primerom, Miha Lobnik in ravnatelj Centra Janeza Levca pa upata, da v prihodnosti takšnih primerov ne bo več.