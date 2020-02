Del Dalmacije je zaradi orakanskega vetra odrezan od sveta

Na Hrvaškem je v orkanskem vetru umrla 63-letnica, ki je med popravljanjem odkrite strehe omahnila na podstrešje. Sunki burje so v Dalmaciji prevračali tovornjake, ruvali drevesa in odkrivali strehe. Pri Splitu je veter s priveza odtrgal tanker, ki je nato nasedel. V Bosni in Hercegovini ter Srbiji so razglasili izredne razmere, o težavah zaradi neurij pa poročajo tudi iz številnih drugih držav.