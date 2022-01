Del prebivalcev Zatrnika že več let živi brez dostopa do pitne vode

Gre za naselje v občini Gorje, kjer so ljudje pred več kot 40 leti zemljo kupili za gradnjo vikendov in se kasneje tja preselili za stalno. Župan pojasnjuje, da so ljudje vedeli, kje gradijo in pod kakšnimi pogoji, kar naj bi bilo zapisano tudi v pogodbi. Na občini so sicer že sprejeli program oskrbe s pitno vodo za prihodnja tri leta, a strategije še nimajo. Prebivalci upajo na spremembo, župan pa zagotavlja, da bodo po korakih vsem zagotovili pitno vodo.