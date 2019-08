Delavci ljubljanskega Burger Kinga vodstvu očitajo nevzdržne razmere za delo

Zelo nizki higienski standardi restavracije in nečloveški delavnik so očitki delavcev vodstvu restavracije Burger King v Ljubljani. Razočarani in jezni delavci pravijo, da so v času novega vodstva postale razmere za delo nevzdržne. Nad njimi naj bi se izvajal tudi mobing, nekateri pa so bili že odpuščeni. Pravijo, da se z novimi šefi nikakor ne morajo več pogovarjati.

