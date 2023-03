Delavci Magne napovedali protest. Opozarjajo, da so bili izigrani

Delavci Magne naj bi v torek protestirali. Tako vsaj napoveduje predsednik sindikata in to le dan pred sestankom, ko bo jasno, katere sindikalne zahteve v procesu odpuščanja delavcev bo vodstvo Magne sprejelo in katere ne. A ne gre zgolj za odpravnine, o napovedanem protestu pravi sindikalist, gre tudi za to, da so bili delavci izigrani. Se je pa zdaj odzvala še Policija, češ da protestni shod ni prijavljen in je kot tak nedovoljen.

Magna je vsem delavcem ponudila odpravnino v višini dveh plač, kar je več od zakonsko določenega, sindikat pa se s ponujenim ne strinja, zato so vodstvu Magne podali nove tri zahteve."In sicer, da se odpravi indeksacija plač s 1. januarjem 2023, ki se, kljub obljubam, ni naredila. Drugič, da dobijo zakonsko določeno odpravnino in tri plače," pove Gvido Novak iz Konfederacije slovenskih sindikatov. In tretjič, doda, da tistim, ki bodo sami podali odpoved, izplačajo še dodatno plačo, torej skupaj štiri. Ker da jim v postopku čakanja na delo ne bodo več v finančno breme. Odgovora Magne na zahteve sindikata še ni, ga pa Magna delavcem obljublja, da bodo odgovor dobili do 22. marca. A čakati ne nameravajo, pravi Novak, zato za torek napoveduje protestni shod. Pobudo zanj je dal njegov sindikat, udeležilo pa se ga bo, pravi, vsaj 90 odstotkov delavcev. Zakaj protest, če pa rok še ni potekel? "Tako, kot sem dejal, zaradi nezadovoljstva v zadnjem letu dni, zaradi samega zaprtja tovarne oziroma ustavitve proizvodnje, ker so zaposleni pred tremi, štirimi leti zapustili stabilne službe, šli skozi zahtevno usposabljanje učenja nemščine, usposabljanja v Gradcu pred zagonom proizvodnje, tudi štiri, šest mesecev ... Zdaj po treh, štirih letih pa so dejansko pristali na zavodu za zaposlovanje," odgovarja Novak. Presežnih delavcev naj bi bilo 115, kar je 25 več od sprva napovedanih, še opozarja. PREBERI ŠE V Magni dogovora o odpravninah še ni Iz Magne, kjer do konca pogajanj teh ne komentirajo, pa smo neuradno izvedeli, da so na seznamu presežnih delavcev tudi tisti, ki jim je ponujeno, da se prezaposlijo v avstrijsko Magno. Prejeli bodo nove pogodbe o zaposlitvah pod enakimi pogoji, kot veljajo za preostale zaposlene v Gradcu, kar pomeni tudi višje plače, kot so jih imeli v Hočah. A večina, opozarja sindikalist, dela v Avstriji ne bo sprejela.