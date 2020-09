Po 17 letih se bo ponovno odločalo o tem, ali bodo trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte. Predlog Levice ima tokrat dovolj podpore, vendar se pojavljajo vprašanja, kaj bi tak zakon pomenil za trgovce in zaposlene. Ali bo to pomenilo odpuščanja in ali bodo delavci ob del zaslužka, ki so ga prejeli za delo ob nedeljah?