Delavci podjetja A&E Europe stavkajo: 'Ne dosegamo niti minimalne plače'

Dela je ogromno, posel očitno cveti, plače pa mizerne. In tega, da ne dosegamo niti minimalnih plač, imamo dovolj, so razlagali delavci podjetja A&E Europe. Gre za podjetje v lasti ameriške družbe v Mariboru, v Melju pa zanje okoli 160 delavcev proizvaja industrijski sukanec. In nekateri izmed njih so za dve uri stroje ustavili. Pa tudi ob sobotah, pravijo, dopoldne in popoldne. Največji problem je, dodajajo, da v podjetju pravzaprav nimajo nikogar, ki bi jim prisluhnil. Lastnik je ameriška družba s posrednikom v Nemčiji, zato jim je na pomoč priskočil zunanji sindikat. A tudi njim se vodstvo podjetja ne odziva.