Dele Velike Britanije zadel obsežen izpad elektrike

"Menimo, da je to posledica napake na nacionalnem omrežju," so po poročanju BBCsporočili v podjetju UK Power Networks. Western Power Distribution, operater distribucijskega omrežja za električne energijo za območje Midlands in Walesa, pa je preko Twitterja sporočil, da gre za "večjo napako" velektričnem omrežju, ki pa naj bi jo že popravljali.

O izpadu eletrike poročajo iz prestolnice London ter predelov jugovzhodne, jugozahodne in severnovzhodne regije, Walesa in regije Midlands.

Številne težave izpad elektrike povzroča v cestnem, letalskem in železniškem prometu. Odpovedani so številni odhodi vlakov v Angliji in Walesu, potnike pa opozarjajo, naj tako pričakujejo daljše zamude.

Letališče Newcastle naj bi brez elektrike ostalo za vsaj 15 minut, medtem ko letališča Heathrow, Gatwick in Luton po zadnjih podatkih niso bila prizadeta. 31-letni Scott McKenzie je za BBCpovedal, da so se na letališču Newcastle"nenadoma sprožili alarmi": "Dobesedno smo zgrmeli v temo, ljudje so si pomagali s telefoni, da so videli, kam gredo."

Transport for London pa opozarja, da v prestolnici ne delujejo številni semaforji. Še posebej na bolj prometno obremenjenih križiščih so tako že policisti, poroča The Guardian.

Na družbenih omrežjih pa se že pojavljajo fotografije in posnetki izpada, kot je slednji - posnet na železniški postaji Clapham Junction.