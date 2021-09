Delež evropskega prebivalstva v svetovnem merilu močno upada

V madžarski prestolnici so predstavniki Višegrada, tudi premier Janša, na četrtem demografskem vrhu razpravljali o tem, kako in s čim mlade spodbuditi k ustvarjanju družin in s tem demografsko krivuljo obrniti navzgor. Delež evropskega prebivalstva v svetovnem merilu namreč močno upada in Evropejci naj bi po pričakovanjih do leta 2070 predstavljal manj kot štiri odstotke svetovnega prebivalstva. Stanje je najbolj skrb vzbujajoče na Balkanskem polotoku.