Delež predebelih šolarjev med epidemijo narasel za 30 odstotkov

Za nami je epidemija novega koronavirusa, ki je praktično vsem povsem spremenila način življenja. In če si želimo to priznati ali ne, če to prizna politika s šolsko ministrico na čelu ali ne, najhujše posledice bodo nosili mladi. Pa zdaj ne govorimo o stiskah in tesnobi, na kar že več mesecev opozarja stroka. Prav nič nas ne presenečajo rezultati meritev športnega kartona. Zaradi šolanja na daljavo, torej prek računalnikov, so imeli otroci 63 odstotkov več sedenja. Otroci so v ekrane gledali več kot sedem ur.

