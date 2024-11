Deli Valencie še vedno pod vodo, rdeče opozorilo tudi za Barcelono

Nad opustošenim območjem jugovzhodne Španije spet močno dežuje. Rdeče opozorilo pred poplavami velja tudi za Barcelono, kjer je že zalilo del letališča. Po zadnjih podatkih je v katastrofalnih poplavah umrlo 217 ljudi, največ v Valencii. Oblasti se bojijo, da bo žrtev še več, saj voda ponekod še vedno ni odtekla. Reševalne ekipe prečesavajo širše območje Valencie in iščejo več sto pogrešanih. Na tisoče pripadnikov civilne zaščite in prostovoljcev pomaga odpravljati posledice. Še vedno je več tisoč ljudi brez pitne vode in elektrike. Da bi reševalcem in službam, ki dovažajo pitno vodo in hrano ter pomagajo pri oskrbi z energijo in komunikacijo omogočili dostop s tovornjaki, bo na najbolj prizadetih območjih še vsaj dva dni veljala omejitev gibanja. V strahu pred širjenjem bolezni v opustošenih krajih so prebivalce začeli cepiti proti tetanusu.