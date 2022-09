Delna ruska mobilizacija: Vsi bomo umrli, eni prej drugi kasneje

Na mednarodni dan miru se v Evropi še vedno ne obeta mir, pravzaprav ravno nasprotno. V vojno v Ukrajini bo vstopilo še več vojaških enot. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč odredil delno mobilizacijo. Kljub zagotovilom, da bodo vpoklicani le ruski posamezniki, ki že imajo izkušnje z vojaštvom pa so se številni podali na beg iz Rusije. Vse letalske destinacije, ki so Rusom dostopne brez vize so bile v sredo razprodane.