Zaradi spornega zidu na meji z Mehiko delno zaprtje ameriške vlade

Delovanje ameriške vlade je od danes delno blokirano, ker je predsednik ZDA Donald Trump zavrnil podpis dogovora o kratkoročnem financiranju dela agencij vlade, ki so ga dosegli demokrati in republikanci v senatu. Podpis je zavrnil, ker niso vključili njegove zahteve po petih milijardah dolarjev (4,37 milijard evrov) za gradnjo zidu na meji z Mehiko.

Okoli četrtina vlade oziroma devet vladnih agencij z več sto tisoč zaposlenimi je ob polnoči po lokalnem času ostala brez financiranja. Bela hiša in kongresni voditelji demokratov in republikancev v petek namreč niso uspeli doseči dogovora o predlogu zakona o nadaljevanju proračunskega financiranja dela agencij zvezne vlade do 8. februarja, ki ga je senat soglasno sprejel v četrtek zvečer.

Okoli tri četrtine vlade, med njimi obrambno in zdravstveno ministrstvo, ima zagotovljeno financiranje do konca septembra 2019. Četrtina pa od danes financiranja nima zagotovljenega, med njimi vesoljska agencija Nasa, ministrstvo za domovinsko varnost, ki varuje meje, pa tudi pravosodno in kmetijsko ministrstvo.

Donald Trump namreč vztraja, da je treba za 'njegov dolgo obljubljeni zid' ob meji z Mehiko nameniti vsaj pet milijard dolarjev (4,37 milijard evrov). Zakonodajalci so nato v petek zvečer v zadnjem trenutku prekinli pogovore. Dogovoru oziroma predlogu zakona, na podlagi zakaterega se financira najmanj četrtina vseh ameriških zveznih agencij, se je rok tako iztekel ob polnoči. Zaprtje vlade sicer predvidoma ne bo imelo hujših posledic. Zaprli bodo določene agencije oziroma vladne oddelke - denimo oddelke za promet, kmetijstvo, pravosodje in ministrstvo za domovinsko varnost, ki varuje meje. Začasno bodo prenehali obratovati tudi nacionalni parki in gozdovi. Posledično bo približno 800.000 zveznih uslužbencev čez praznike moralo oditi na dopust, v najslabšem primeru pa za delo ne bo plačamnih. A to je malo verjetno, saj so denar doslej dobili nazaj po vsakem zaprtju vlade in ga bodo najverjetneje tudi tokrat. Če Trump le ne bo vztrajal v prizadevanjih, da vendarle dobi sredstva za zid.

Večina ključnih varnostnih področij bo delovala, a negotovost glede financiranje je v prestolnici pustila občutek kaosa, kar se odraža tudi na borzah. Newyorške borze so tako v petek zaključile v rdečih številkah, indeksa Dow Jones in Nasdaq pa sta padla najnižje od leta 2008.

Tokratno delno zaprtje vlade je že tretje letos, ni pa jasno, koliko časa bo trajalo. Trump je v petek zvečer sicer izrazil upanje, da ne bo trajalo dolgo, a je tik pred tem zatrdil, da je pripravljen na dolgo zaprtje. Še pred zaprtjem pa je na Twitterju objavil posnetek, v katerem vztraja, da so demokrati dolžni preprečiti zaprtje oziroma rešiti situacijo. Demokrati pa so - nasprotno - za nastalo situacijo okrivili Trumpov 'divji temperament', poroča BBC.

Trump vztraja pri zahtevi po vključitvi sredstev za gradnjo zidu na meji z Mehiko, ki mu demokrati odločno nasprotujejo. FOTO: AP

Oba domova kongresa sta z delom končala v petek zvečer ne da bi dosegli dogovor, s katerim bi preprečili zaprtje. Znova naj bi se sestala danes opoldne po lokalnem času. Do četrtka zvečer je sicer še veljalo, da se bo ameriška vlada ob koncu leta morda le uspela izogniti prekinitvi financiranja. Republikanski vodja senatne večine Mitch McConnell je nato uvidel, da demokrati Trumpu ne bodo dali toliko sredstev za zid, in je dal na glasovanje predlog za začasno financiranje agencij do 8. februarja. Senat je predlog potrdil soglasno. V vrstah skrajne Trumpove struje med republikanci je po senatni potrditvi začasnega podaljška izbruhnila revolucija. Skrajneži, kot je Ann Coulther, so Trumpovo vlado označevali za komedijo, napadi pa so leteli z vseh drugih desnih koncev ZDA. Trumpa je lastna baza obtožila izdaje oziroma poraza proti demokratom, kar je slab obet za leto 2020. Trump je sprva poudarjal, da Mehika že plačuje za zid, v kar ne verjamejo niti njegovi podporniki. Nato je izpostavljal, da bodo našli denar iz drugih virov. Potem je ugotovil, da to ne bo zakonito. Coultherjevi je blokiral dostop do svojega računa na Twitterju, opustil izraz zid in začel govoriti o betonskih ali železnih stebrih, skozi katere se lahko kaj vidi. Demokrati v tem niso videli kompromisa.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke