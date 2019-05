Delo postaja vse bolj čustveno zahtevno

Poročilo Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound ugotavlja, da se narava dela spreminja, z njo pa tudi dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobrobit na delovnem mestu. Fundacija zato pri oceni varnosti in zdravja na delovnem mestu izpostavlja pomen psihosocialnih učinkov in motiviranosti ter poudarja, da mora Evropa za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti in uspešno soočanje s prihodnjimi demografskimi izzivi ohraniti in spodbujati vrhunska delovna okolja, so izsledke povzeli v Evropski komisiji.

Največ tveganj predstavljajo delovna mesta za manj kvalificirane delavce, saj so neugodna s fizičnega vidika, vidika delovne intenzivnosti in nadur, izpostavlja poročilo. Delavci na teh delovnih mestih pa imajo poleg tega tudi slabši dostop do virov – do nadzora in sodelavcev – ter manj možnosti za pošteno obravnavo. Slabši so tudi njihovi karierni obeti ter varnost njihovega delovnega mesta.

Tisti, ki so zaposleni za določen čas, pa med drugim poročajo še, da so zahteve delodajalcev večje, da so bolj utrujeni in da je njihovo zdravstveno stanje slabše.

Glede na poročilo se za zaposlene povečujeta tudi nabor nalog in hitrost, s katero jih morajo opraviti. Ob tem naraščajo čustveno zahtevne naloge, kot sta komunikacija z jeznimi strankami in izpostavljenost težkim situacijam v službi. Prav to bi se lahko v prihodnosti izkazalo kot zelo problematično, saj bodo morali ljudje zaradi demografskih sprememb delati dlje.