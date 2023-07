Delodajalci izstopili iz Ekonomsko-socialnega sveta

Da ne želijo biti le statisti, so vladi sporočili delodajalci in izstopili iz Ekonomsko-socialnega sveta. Nekatera ministrstva ne vodijo socialnega dialoga, pač pa le monolog, so bili kritični in s prstom kazali predvsem na Zakon o dolgotrajni oskrbi in Zakon o delovnih razmerjih, saj je šel v javno obravnavo neusklajen osnutek. Mi ne rušimo vlade, želimo si le enakovrednega tripartitnega dialoga, trdijo, kabinet predsednika vlade pa: Socialni dialog poteka, razlogi delodajalcev za izstop nas ne prepričajo.