Minimalna plača se bo dvignila za 20 odstotkov

Eden od ukrepov osmega protikoronskega paketa pomoči naj bi bilo tudi subvencioniranje minimalne plače delodajalcem, in sicer do zneska, kot ga določa zakon o minimalni plači. Ta pravi, da mora minimalna plača od 1. januarja letos za 20 do 40 odstotkov presegati višino minimalnih življenjskih stroškov, ki znašajo 613 evrov. Vendar pa delodajalci ne glede na morebitno subvencijo pravijo, da bi to vodilo v izgubo delovnih mest ter da je to za podjetja prevelik zalogaj v pretežkih časih.

