'Deložacija je kot meč, ki visi nad mojo glavo vsako jutro, ko se zbudim'

Vemo za primere samomorov, deložacij, izvršb, ločitev in bolezni, ki so posledica dolgoletnega finančnega izčrpavanja ljudi zaradi kredita v švicarskih frankih. Tako o stiskah ljudi govori Matjaž Sušnik, predsednik Združenja Frank, ki se že 15 let bori, da bi tem ljudem banke prišle vsaj naproti. Zadnja sodba Vrhovnega sodišča je bila namreč izrečena v korist kreditojemalca, se pravi, da bančni uslužbenec ni zadostno pojasnil, kako visoka so lahko tveganja z najemom kredita v švicarskih frankih. Sodišče je pogodbo razglasilo za nično, kar pomeni, da mora banka vrniti plačane obroke, kreditojemalec pa kredit, ki ga je prejel. A vsi niso imeli te sreče.

Gospa, ki že celo življenje dela oziroma hodi v službo, je poklicna galanteristka, ki izdeluje tudi usnjene torbe. Ure in ure je preživela nad šiviljskim strojem, delno je tudi zaradi tega izgubila vid. Z minus 23 dioptrije je postala invalid 3. kategorije. A danes jo pestijo še druge težave. Pred 15 leti je najela kredit v švicarskih frankih. Kredit je redno plačevala devet let. Leta 2011 ji je obrok zrasel za nekaj čez sto evrov, posledično je ostajala dolžna. "Takrat so me poklicali na banko, da prekonstruiramo kredit. Bili smo sredi dogovarjanja, kako ga bomo sanirali. Vmes pa so mi kredit prodali. Dobila sem čez par dni le obvestilo o tem, da so moj kredit prodali neki družbi." Izvršba na njenem stanovanju je pravnomočna, kar pomeni, da bi jo ta družba lahko kadarkoli deložirala. "Vsak dan se zbudim z enim mečem nad glavo, ker ne vem, kako se bo sploh rešilo. Vsa ta situacija mi je pustila že precej posledic na zdravju." icon-expand Gospa, ki je najela kredit v frankih FOTO: Kanal A To je le ena zgodba od 16 tisočih oseb, kolikor jih je imelo kredit v švicarskih frankih. Od šestih sodb Vrhovnega sodišča je ta prva v prid kreditojemalcu. "To nas navdušuje, je pa res, da je treba vsak primer presojati posebej, kar je manj ugodna zadeva. Ampak verjamemo, da se bo tudi to s časom spremenilo, ker imajo čisto vse pogodbe popolnoma enak način zavajanja. Torej, neizpolnjeno pojasnilno dolžnost po kriterijih, ki jih zahteva sodišče EU," pravi predsednik združenja Frank Matjaž Sušnik. "Situacija je lahko različna pri različnih kreditojemalcih. Treba je presojati vsako situacijo posamično in ne reševati pogodbenih razmerij z nekimi sistemskimi, kaj šele zakonskimi rešitvami," pa so prepričani na Združenju bank. Zgoraj omenjena gospa pa še čaka na sodbo Vrhovnega sodišča. "Referentka mi je takrat izračunala, da sem v evrskem kreditu nesposobna, vendar me je prepričala, da je pa še kredit v švicarskih frankih, za katerega sem bila pa sposobna in to celo še za enkrat višjo vsoto kot v evrskem."