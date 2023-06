Deložacija zaradi administrativne napake, v boju za dom sta že 54 let

Posest v Domžalah je že od leta 1964 v lasti Janeza Cerarja. Vsaj tako sta menila gospod Cerar in njegova žena Marija, deset let kasneje pa sta ugotovila, da je kot uradna lastnica njunega zemljišča podpisana najbližja soseda. "Lastnina je moja. Jaz sem lastnik, ker sem to kupil," pravi Cerar. Njegovo lastništvo, dodaja, dokazujejo kupoprodajna pogodba in izvorni dokumenti. A kljub temu je sodišče odločilo, da zemljišče pripada njuni sosedi.

"Problem te deložacije je napaka geodetske oziroma občinskih upnikov Domžale zato, ker so leta 1969 trimestne parcelne številke spreminjali v štirimestne," razlaga Cerar. Geodeti so namreč prešli na nov merni sistem in takrat, pravi Cerar, storili zanj usodno napako. Kot še pojasnjuje, so sklopili dva lastnika dveh različnih zemljišč v eno in namesto treh naredili dve novi parcelni številki.