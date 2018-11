Demokrati ogorčeni zaradi odhoda Sessionsa

Ameriški demokrati so se z ogorčenjem odzvali na novico, da je ameriški predsednik Donald Trump pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa prisilil v odstop. Zato zahtevajo varovanje pravne države in poudarjajo, da ni nihče nad zakonom. Demokrati so ob tem napovedali preiskave.

Jeffa Sessionsa je po poročanju ameriških medijev zjutraj po telefonu poklical šef kabineta Bele hiše general John Kelly in mu naročil, naj napiše odstopno izjavo. Sessions jo je napisal tako, da je iz nje jasno, da ne odstopa po svoji volji. Kljub temu gre uradno za njegov odstop, kar je predsedniku Donaldu Trumpu omogočilo, da na položaj vršilca dolžnosti pravosodnega ministra ZDA imenuje svojega odločnega zagovornika Matta Whitakerja. Whitaker že lani napovedal tak scenarij Trump se je želel nekdanjega senatorja iz Alabame znebiti že od začetka lanskega leta, a si tega ni upal storiti pred vmesnimi volitvami. Če bi Trump Sessionsa odpustil, bi na položaj do imenovanja novega pravosodnega ministra napredoval Sessionsov namestnik Rod Rosenstein. Ta naj bi bil prav tako na Trumpovem seznamu za odstrel, in sicer zaradi preiskave ruske afere in izjav, ki jih je dajal v zasebnem krogu, ko je Trump lani odpustil s položaja direktorja FBI Jamesa Comeyja. Novica o Sessionsovem odstopu je odjeknila kot bomba v ameriškem političnem prostoru in povsem odrinila ozadje torkove vmesne volitve. Poteza je bila sicer pričakovana, vendar morda ne tako hitro. Whitaker je na primer lani za CNN natanko opisal scenarij, ki ga je Trump sedaj izpeljal. Trumpovi podporniki se strinjajo z njim, da je preiskava ruske afere politična gonja demokratov proti predsedniku. FOTO: AP "Lahko si zamislim scenarij, po katerem bo Sessions zamenjan z nekom v času senatnih počitnic, pravosodni minister pa potem ne bo odpustil Roberta Muellerja, ampak mu bo zmanjšal proračun in s tem praktično zaustavil njegovo preiskavo," je dejal Whitaker. Ta je posebnega tožilca za preiskavo ruskega vpletanja v volitve 2016 in Trumpovo sodelovanje z Rusi Roberta Muellerja tudi kritiziral, ker si je drznil preiskovati tudi predsednikove družinske člane. Sessions padel v Trumpovo nemilost zaradi preiskave ruskega vpletanja Trumpov odvetnik za ruske preiskave, nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani, je po poročanju televizije MSNBC priznal, da je vedel, da se nekaj podobnega kuha, vendar naj bi to odsvetoval. Sessions je pri predsedniku padel v nemilost praktično še pred potrditvijo v senatu, ko se je sam izločil iz ruske preiskave, ki jo je takrat vodil še FBI pod vodstvom Jamesa Comeyja. Trump je javno povedal, da je pričakoval Sessionsovo zaščito pred preiskavo. Novica o Sessionsovem odstopu je odjeknila kot bomba v ameriškem političnem prostoru. FOTO: AP Nekdanji pravosodni minister v vladi Baracka Obame Eric Holder je sporočil, da mora vsakdo, ki bo skušal ovirati Muellerjevo preiskavo, odgovarjati. "To je rdeča črta. Smo država zakonov in norm, ne pa država, izpostavljena samovolji enega človeka," je sporočil Holder. Ostri odzivi demokratov, a po ocenah analitikov ne morejo nič Demokrat Jerrold Nadler, ki bo prihodnje leto prevzel vodenje odbora za pravosodje v predstavniškem domu kongresa, je zahteval takojšnje odgovore in pojasnila okrog Sessionsa. Nadler je tvitnil, da bo moral zaradi tega nekdo odgovarjati. Vodja senatnih demokratov Charles Schumerje zahteval, da novi pravosodni minister ZDA zaščiti Muellerjevo preiskavo pred predsednikom Trumpom. Demokrati so zagnali preplah, vendar po ocenah analitikov ne morejo nič. V senatu, kjer ima predsednikova stranka večino, ga ni republikanskega junaka, ki bi si drznil kritizirati Trumpovo potezo. Predstavniški dom pa lahko preiskuje in izdaja pozive do onemoglosti, ker bodo spori na koncu pristali pred vrhovnim sodiščem ZDA. Tam pa je Trump utrdil konservativno večino z imenovanjem dveh sodnikov. Trumpovi podporniki se strinjajo z njim, da je preiskava ruske afere politična gonja demokratov proti predsedniku in glede na vzporedne ankete vmesnih volitev se s tem strinja tudi večina volivcev. Trump ima vsaj trenutno na svoji strani ne le senat in sodno vejo oblasti, ampak tudi Američane.