Demokrati osvojili predstavniški dom, senat ostaja republikanski

Prevzem predstavniškega doma je pomemben predvsem v luči razmer v ameriški politiki in druž bi po zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah 2016. Z večino v spodnjem domu kongresa bodo demokrati prevzeli tudi predsedovanje vsem odborom, kar jim bo omogočilo, da sprožijo preiskave proti vladi predsednika ZDA. Med drugim napovedujejo objavo njegovih davčnih napovedi in oživitev preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016.

Na torkovih vmesnih kongresnih volitvah, ki so jih mnogi razglašali za 'najpomembnejše vmesne volitve v sodobni zgodovini', je demokratski stranki uspe lo osvojiti večino v predstavniškem domu ameriškega kongresa. Po zadnjih podatkih so republikancem odvzeli najmanj 25 sedežev, dovolj bi jih bilo 23.

Predsedovanje predstavniškemu domu bo najverjetneje znova prevzela demokratka iz KalifornijeNancy Pelosi. Ta je že napovedala, da bodo 'gledali skozi prste Trumpu', obenem pa je poudarila, da je bilo v ZDA dovolj delitev. "Danes gre za več kot samo za demokrate in republikance. Gre za to, da znova vzpostavimo nadzor in ravnotežje, ki sta zapisana v naši ustavi," je dejala in napovedala, da si bodo med drugim prizadevali za znižanje stroškov za zdravstvo ter pocenitev zdravil na recept ter za vlaganja v infrastrukturo.

In prav vprašanje zdravstva se je na tokratnih vmesnih volitvah izkazalo za najpomembnejše med ameriškimi volivci, temu sledi priseljevanje in šele nato gospodarstvo.

Senat ostaja v rokah republikancev

Kljub nekaterim (optimističnim) napovedim so republikanci zadržali večino v ameriškem senatu. Med najbolj zanimive predvolilne boje za sedež v senatu je zagotovo spadal tisti v Teksasu, ki velja za globoko rdečo zvezno državo in kjer demokrati ne računajo na uspeh. A pozornost ameriških medijev je tokrat pridobil demokrat Beto O'Rourke, ki se je postavil po robu Tedu Cruzu. Ta je na koncu vendarle uspel obraniti svoje mesto v senatu, s čimer so si republikanci zagotovili vsaj 50 sedežev v 100-članskem senatu.

Republikanci so demokratom uspeli odvzeti senatna sedeža v Indiani in Severni Dakoti, po napovedih se jim obeta še izguba senatnih sedežev Floride in Missourija, kar pomeni, da se bo republikanska večina, ki je bila pred volitvami 51 proti 49, verjetno še povečala.

Zgodovinske volitve za ženske

Tokratne volitve so se v zgodovino zapisale že z rekordnim številom žensk, ki so kandidirale za sedeže v kongresu, na njih so stavili predvsem demokrati. In očitno se jim je izplačalo. Prvi rezultati namreč kažejo, da bodo prvič v zgodovini ženske zavzele več kot sto sedežev v predstavniškem domu.