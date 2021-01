Demokrati pripravljajo novo ustavno obtožbo proti Trumpu

Donald Trump se je dan po vdoru njegovih privržencev v Kapitol sprijaznil, da je konec, in še enkrat obljubil nemoten prehod oblasti. Izrazil je celo ogorčenje nad nasiljem, ki ga je sam spodbujal. Divjanje nasilnežev je medtem zahtevalo še peto smrtno žrtev. V bolnišnici je umrl v neredih hudo poškodovan policist. Demokrati v kongresu že pripravljajo novo, drugo ustavno obtožbo proti Trumpu, ki mu zdaj hrbet obračajo tesni sodelavci in zavezniki. Medtem se nadaljuje preiskava, kdo je poleg Trumpa spodbujal in vodil vdor v kongres. Zvezno tožilstvo prestolnice Washington je že vložilo obtožnice proti 15 osebam.