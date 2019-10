Demokratska kongresnica odstopila zaradi obtožb o razmerju z zaposlenim

Demokratska kongresnica Katie Hill je naznanila, da bo odstopila s svojega položaja, in sicer zaradi obtožb, da se je poročena zapletla v ljubezensko razmerje z vodjo za pravne zadeve v njenem uradu. Medtem ko je priznala "napake v zasebnem življenju", zanika kršenje prepovedi o razmerjih med člani kongresa in uslužbenci.

Katie Hill, novinka med demokratskimi kongresniki, je ob naznanitvi, da bo odstopila s položaja v predstavniškem domu ameriškega kongresa, dejala, da ji bo to strlo srce, ampak da verjame, da je to najboljša stvar za njene volivce, skupnost in državo. Odstop je sledil novici, da jo preiskuje etični komite predstavniškega doma. Preiskavo so sprožili po tem, ko je konzervativni blog RedState poročal o tem, da naj bi se Hillova zapletla v razmerje z enim izmed njenih pomočnikov. Na istem blogu so trdili tudi, da je Hillova, ki je biseksualka, v odprtem razmerju s svojim možem in še eno žensko, ki je sodelovala pri njeni kampanji. Njihove poti so se razšle, ko je Hilova odšla v Washington, njen mož pa se je ob tem strinjal, da bo ostal doma in podpiral njeno kariero.

Katie Hill je bila izvoljena leta 2018 v času demokratskega vala. FOTO: AP

Na blogu RedState so objavili tudi njene gole fotografije, ki sta jih posnela skupaj z možem, od katerega se trenutno ločuje, in jih objavila na svingerski spletni strani. To objavo je kmalu nekdanja kongresnica označila za nezakonit poseg v zasebnost in zadevo prijavila policiji. Ostro je zanikala navedbe, da bi se po izvolitvi zapletla tudi v razmerje z vodjo za pravne zadeve v njenem uradu, kar je tudi v nasprotju s kongresnimi pravili. Etični komite je sicer ob naznanitvi preiskave dejal, da to še ne pomeni, da se je kršitev res zgodila. Zaposleni, s katerim se naj bi zapletla v razmerje, Graham Kelly, je na Twitterju zapisal, da je življenje vseh, s katerimi je zadnji dve leti delal vsak dan, zdaj uničeno, ljudje pa se pogovarjajo samo o tem, kdo bo zasedel prazni stolček. Le nekaj ur pred tem je Hillova v pismu svojim podpornikom priznala razmerje z žensko, ki je leta 2018 pomagala v njeni kampanji, in ga označila za neprimerno. Ob tem je zatrdila, da se je to dogajalo, preden je bila izvoljena, zato ni prepovedano.

Katie Hill je predstavnica 25. distrikta na jugu Kalifornije. Je tudi podpredsednica komiteja za nadzor in reforme. Pred izvolitvijo v kongres leta 2018 pa je bila izvršna direktorica neprofitne organizacije, ki je pomagala brezdomcem.