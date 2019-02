Demonstracije proti Vučiću se nadaljujejo: 'Črna knjiga te oblasti ima na tisoče strani'

V Beogradu so se protestniki zbrali pred filozofsko fakulteto, nato pa je kolona krenila po ulicah. Pred stavbo RTS so zaposlene na javnem servisu pozvali, naj se jim pridružijo, prižigali so bakle in nalepili plakate "Pridite na ulice!". Pred stavbo predsedništva so predsednika Vučića znova pozivali k odstopu, poroča Blic.

V več mestih po Srbiji so že deseti konec tedna zapored potekali protesti proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću . Na tisoče protestnikov, ki so se zbrali pod geslom Eden od petih milijonov, je zahtevalo njegov odstop in več medijske svobode. Demonstracije so kljub temperaturam pod lediščem potekale v več kot 40 krajih po Srbiji.

Jelena Anasonović, ena od organizatork protesta, je ljudi nagovorila z besedami, da Srbija ni več svobodna država."Zanje je svoboda to, da so morilci in naročniki umora Oliverja Ivanovića še vedno na prostosti. To ni svoboda, zato smo mi na ulicah! Lahko nam grozijo in nas ustrahujejo, ampak mi se ne predamo. Predsednik, s tem narodom se ne smete šaliti. Za vas imamo samo eno sporočilo: Srbija je vstala, ne bo se več ustavila. To je naša država, to so naši ljudje. Vse več nas je. Vidimo se naslednjo soboto!" je še dodala.

"Predsednik Srbije trdi, da je vse v najlepšem redu – on, ki je prekršil nič koliko zakonov in ki to počne vsakodnevno. Mi smo njegovi talci. Ko mine ta nočna mora, od naše države ne bo ostalo ničesar več. Kamorkoli se obrnemo, je kriminal, zločin in nepravica. Črna knjiga te oblasti ima na tisoče strani," pa je povedal Marko Vidojković.

Protestni shodi proti aktualni oblasti so se začeli v začetku decembra, sprva v Beogradu, nato pa so se razširili še na okoli 20 srbskih mest.

Predstavniki srbskih opozicijskih strank, gibanj in zavezništev so po poročanju STAv sredo sklenili "dogovor z narodom" za skupni nastop proti Vučiću. Njihov cilj je, "da Srbija postane država odgovornosti, vladavine prava, pravičnosti in svobode, v kateri se spoštujejo evropske vrednote", so sporočili.

Voditelji opozicije so se v sporazumu zavzeli za skupen boj z državljani za demokracijo v Srbiji, za svobodne medije ter svobodne in poštene volitve. Postavili pa so pogoj, da morajo biti prihodnje volitve svobodne in poštene, sicer na njih ne bodo sodelovali. Na takšnih volitvah oblikovana oblast pa bo nelegitimna, so še sporočili.

Naslednje redne parlamentarne volitve v Srbiji so predvidene aprila prihodnje leto. Trenutne javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da bi na njih znova zmagal Vučić s svojo stranko SNS.