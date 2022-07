Demonstranti na Šrilanki zahtevajo menjavo oblasti

Po prvem, jalovem poskusu bega iz države – na letališču se je namreč sprl z osebjem – je šrilanškemu predsedniku Gotabaji Radžapaksi pred na tisoče jeznimi protestniki uspelo zbežati z vojaškim helikopterjem. A za sabo je pustil jezne demonstrante, ki so se po sobotnem vdoru v njegovo palačo zdaj podali še na pohod v premierjevo. Protestniki zaradi hudega pomanjkanja hrane, goriva in zdravil, ki sta ga povzročila orjaški državni dolg in upad turističnega obiska, zdaj zahtevajo naglo menjavo oblasti.

