Denar iz državnega proračuna bo kril testiranja v več panogah

Podatki in projekcije za jesen nas močno skrbijo, je povedal zdravstveni minister Janez Poklukar. Stanje v bolnišnicah se slabša, hospitaliziranih je 54 oseb, od tega jih je 12 na intenzivnem oddelku, zato v ponedeljek covidne oddelke spet odpirata dve dodatni bolnišnici, klinika Golnik in celjska bolnišnica. Napovedi so črne. Zaradi kužnosti delte bo praktično vsak prebivalec prišel v stik z virusom in ker je precepljenost prenizka, cepljenih je namreč 41 odstotkov Slovencev, vse kaže, pravi minister, da se bodo intenzivni oddelki v bolnišnicah zapolnili do maksimalnih zmogljivosti. Kako pa bo s testiranji?

