Denar za TEŠ naj bi iskali pri dobičkih drugih energetskih podjetij

Neverjetno, a resnično: TEŠ je pred stečajem. In kaj lahko naredi država? Milijonskih izgub država zaradi evropskih pravil ne more več pokrivati, ta pravila pa bodo zaobšli tako, da bodo TEŠ in premogovnik prenesli na državo, nova javna služba bo skrbela izključno za ogrevanje, elektrika pa naj bi bila stranski produkt, a brez državnih milijonov vseeno ne bo šlo.