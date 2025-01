Dendroterapija: zdravilni učinki gozda in dreves

Vsi vemo, da se po sprehodu po gozdu počutimo bolje. Pa vemo tudi to, da so za to kriva drevesa, ki s svojo energijo in imunskim sistemom poskrbijo za nas? Nekoč so ljudje verjeli, da imajo drevesa dušo in da jih naseljujejo čarobna bitja. Prepričani so bili, da nekatera drevesa oddajajo, druga pa odvzemajo energijo. Danes energijsko delovanje lesa oziroma dreves, ki lahko vplivajo na človeški organizem, potrjuje tudi znanost, dendroterapija pa je ponekod v tujini že vključena v programe konvencionalnega zdravljenja.