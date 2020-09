Čakajo nas podražitve, razlike v cenah tudi med črpalkami istega trgovca

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki si je liberalizacijo cen naftnih derivatov želel doseči že pred leti, danes na vprašanje, kaj bo prosto oblikovanje cen prineslo za državljane, ni znal odgovoriti. Da bo za potrošnike to prineslo zgolj in le višje cene, pa so jasni na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). "Že sedanja cena goriva je skoraj do vrha napolnjena z raznimi dajatvami in ostalimi stvarmi, ostane le še tisti majhen del marže, za katero so trgovci že večkrat povedali, da je prenizka. Torej si lahko obetamo dejansko samo višje cene goriva," pravi Boštjan Okorn z ZPS.

Vlada sicer verjame, da se cene goriva ne bodo pretirano zviševale in razlikovale, liberalizacija cen pa da bo odprla trg tudi za druge ponudnike in s tem ustvarila konkurenčnost. A na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) o tem dvomijo. "Omejitveni ukrepi za postavitev novih črpalk so kar visoki. To je kapitalsko intenzivna dejavnost, povezana z vrsto dovoljenj, potrdili in posledično je tukaj iluzorno pričakovati na kratek rok, da bi se konkurenca povečala,"pravi glavni analitik GZSBojan Ivanc.