Deroča voda odnesla šolski avtobus, umrlo vsaj 18 ljudi

V Jordaniji, ki so jo zajele obilne padavine, je deroča voda odnesla šolski avtobus. Po zadnjih podatkih je umrlo vsaj 18 ljudi, gre za otroke in učiteljice. Več oseb je poškodovanih. "Obilne padavine so sprožile hudourniške poplave, ki so v bližini Mrtvega morja odnesle šolski avtobus s 37 otroki in sedmimi spremljevalci," je povedal neimenovani predstavnik civilne zaščite. Otroci so bili na šolskem izletu, namenjeni proti zdravilišču Zara Maeen. The Jordan Timesporoča, da gre za otroke s privatne šole.

Reševalci še nadaljujejo z iskanjem morebitnih preživelih, do sedaj so našli 22 preživelih. Nekateri so v kritičnem stanju. Pri reševanju na prošnjo Jordanije sodeluje tudi izraelska vojska, ki je na območje poslala helikopterje in vojake.