Deset let botrstva: 8000 botrov pomagalo 11.000 otrokom

Že deset let v Sloveniji poznamo projekt Botrstvo. Na Valu 202 vsak teden objavijo zgodbe otrok, ki živijo pod pragom revščine – takšnih, ob katerih je težko ostati ravnodušen, je kar 41.000. V desetih letih je nekaj več kot 8000 botrov pomagalo 11.000 otrokom in rešilo njihovo prihodnost. In prav na te prihodnosti, ki jih sicer morda ne bi bilo, opozarja razstava ob obletnici projekta Botrstvo. S pomočjo botrov otroci dobivajo priložnost za ustvarjanje lepše prihodnosti. Otrokom lahko pomagate tako, da postanete boter ali darujete v sklad projekta Botrstvo. Več o projektu pa Anita Ogulin iz ZPM Moste-Polje.

icon-expand