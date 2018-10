'Večkrat sem se poslovil od življenja'

Slovenskega deskarja, ki je bil ujet skoraj 26. ur v razburkanem morju, sta rešila neoprenska obleka in deska, ki se je je oklepal med skoraj trimetrskimi valovi in v vetru, ki je pihal do 100 kilometrov na uro. Ko so 47. letnega učitelja telovadbe reševalci zaman iskali, je do italijanske obale priplaval sam. Iz vode je prišel tako izčrpan in dehidriran, da je komaj poiskal pomoč.

