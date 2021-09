DeSUS bi po odhodu članov lahko ostal še brez predsednika ali poslancev

Stranka upokojencev se iz dneva v dan bolj sesuva sama vase. Po tem, ko so v četrtek izgubili 250 članov, ki so prestopili k stranki Alenke Bratušek, so le dan kasneje na obzorju novi odstopi. Kot kaže, bo stranka ostala ali na eni strani brez predsednika ali na drugi strani brez poslancev. Na današnji klavzuri stranke, ki se je je udeležilo okoli 100 DeSUS-ovih članov, so namreč poslance, ki jih številni označujejo za svojeglave, pozvali k odstopu, v nasprotnem primeru pa je svojo usodo v stranki pod vprašaj postavil predsednik Ljubo Jasnič.