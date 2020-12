DeSUS izstopil iz koalicije, na potezi zdaj SMC. Bo vlada padla pred koncem leta?

Bo vlada Janez Janše padla še pred koncem tega leta? Na vrhuncu drugega vala epidemije se je DeSUS, ki ima tudi ministra za zdravje, odločil vladno koalicijo zapustiti. Novi-stari predsednik upokojenske stranke Karl Erjavec, ki želi v novi levosredinski koaliciji sesti tudi na premierski stolček, je tako s svojo zahtevo uspel. A ker vseh pet poslancev pri tem ni enotnih, se bo Erjavec sestal še z njimi, Roberta Polnarja pa bodo izključili iz stranke. Zdaj so vse oči uprte v SMC, ki ima osem poslanskih glasov in s tem ključ do katere koli večine v Državnem zboru.

