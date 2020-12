DeSUS za zdaj ustavil zahtevo Erjavca po odhodu iz vlade

Vrnitev Karla Erjavca je prizadevanjem za padec Janševe vlada dala dodatne pospeške. Ampak vse kaže, da so poslanci stranke DeSUS za zdaj ustavili predsednika stranke, ki se jim je že opravičil za razpravo, na kateri je zahteval takojšen odhod stranke iz koalicije in vlade. Premier Janez Janša je ob tem pozval k umiritvi zdrah in sporočil, da sta epidemija in gospodarstvo zdaj prednostni nalogi. A brez poslancev SMC so načrti za menjavo oblasti le prazne želje. Ji še vedno ostajajo zvesti?

