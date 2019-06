Detektivi blizu preboja v primeru izginotja Madeleine McCann

Po poročanju lokalnih portugalskih medijev, sta britanska in portugalska policija prišli na novo sled. Časopis The Correio de Manha navaja, da so detektivi sedaj bližje spoznanju, kaj se je zgodilo z Madeleine McCann leta 2007. Policija naj bi namreč dobila skrivnosten namig, zaradi katerega sedaj zbirajo informacije o moškemu, ki je osumljen ugrabitve deklice. Časopis še piše, da trenutno ni jasno, kje se moški nahaja.

Britanski Mirror pa poroča, da samo policija ve, kdo je osumljenec. V začetku meseca je britanska vladna agencija namenila dodatnih 336 tisoč evrov za preiskavo izginotja deklice. Po nekaterih podatkih naj bi stroški primera narasli na kar 13 milijonov evrov, čeprav so oblasti večkrat izrazile dvom v to, da je Madeleine še vedno živa.