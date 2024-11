Komu in pod kakšnimi pogoji bodo detektivi še lahko sledili?

Kako bomo preiskovali ljudi in ustrezno opravljali svoje delo, se sprašujejo slovenski detektivi po spremembi zakona o detektivski dejavnosti. Omejevanje sledenja preiskovani osebi omejuje naše delo in bo pripeljalo do osipa dela, je prepričanih 49 detektivov, ki so podali predlog za odložilni veto v Državnem svetu. Nasprotno pa v Detektivski zbornici Slovenije zatrjujejo, da so omejitve veljale že prej, a da so zdaj le bolj dorečene, kar je prav, saj varujejo tudi pravice preiskovanih. In prikimava tudi Ministrstvo za notranje zadeve, ker da je bila prenova zakona potrebna, prejšnji je bil namreč zastarel, dodajajo.