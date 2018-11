Deutsche Bank zaradi suma pranja denarja obiskali kriminalisti

Organi pregona preiskujejo sum, da so zaposleni v Deutsche Bank komitentom pomagali pri odpiranju računov v t. i. davčnih oazah. V tožilstvu sumijo, da so komitenti banke premoženjske koristi, pridobljene iz kaznivih dejanj, prenesli na račune največje nemške banke, ta pa jih ni označila oziroma preverila kot potencialne primere pranja denarja.

Po poročanju nemških medijev so hišne preiskave potekale na več lokacijah, tudi na sedežu Deutsche Bank. Iz tožilstva so sporočili, da je šlo za šest hišnih preiskav, ki so jih opravili v Frankfurtu, Eschbornu in Gross-Umstadtu.

Preiskavo so sprožila razkritja iz afere Panamski dokumenti leta 2016. Nekatere banke, vključno s švedsko Nordea in nemško Handelsbanken, so bile kaznovane zaradi informacij, ki so jih vsebovali objavljeni dokumenti.

Delnice Deutsche Bank so po objavi novice o preiskavi padle za tri odstotke.

Banka pa je povezana s še enim večjim škandalom pranja denarja, in sicer v Danske Bank. V začetku novembra so potrdili, da so obdelovali plačila za dansko banko v Estoniji. Notranja preiskava v tej banki je pokazala, da je bilo preko estonske podružnice nezakonito pretočenih okoli 200 milijard evrov.