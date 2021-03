Devetkratni svetovni prvak se pri 42-ih še ne misli zaustaviti

Konec meseca se bo v Katarju začela nova sezona v elitnem motociklističnem razredu motoGP, kar pomeni, da bo 42-letni Valentino Rossi vkorakal v že svojo 26. sezono med najboljšimi. Pred začetkom nove sezone je zamenjal ekipo, cilji pa ostajajo enaki. Z moštvenim kolegom, Francom Morbidellijem, želita doseči čim boljše rezultate – po Rossijevih besedah so to zmage in borba za stopničke. Odločitev, ali bo tudi v prihodnji sezoni dirkal z najboljšimi, pa bo predvidoma sprejel sredi sezone. Zanj so edino merilo rezultati.

icon-expand