Devetletni bogataš lastnik zasebnega letala in razkošnega dvorca

Starši radi razvajajo svoje otroke – eni po svojih zmožnostih, drugi pa gredo pri tem čez vse meje. Na spletu je završalo zaradi Nigerijca z vzdevkom Mompha Junior. Komaj devetletni Muhamed Aval Mustafa svoje bogastvo in nepredstavljivo razkošje, v katerem živi, razkazuje na Instagramu. To počne njegov oče, podjetnik sumljivega slovesa, ki prvorojenca več kot samo razvaja. Ne le da je oblečen v najdražja dizajnerska oblačila in dodatke, mali Muhamed ima v lasti tudi zasebno letalo in številne luksuzne avtomobile, od ferrarija in lamborghinija do bentleyja. Ima celo lastno hišo, razkošni dvorec v Nairobiju.