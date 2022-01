Starši tožijo UKC: 'En ultrazvok, pa bi naš Julijan govoril, hodil in se igral s svojim bratcem'

Kasneje so se pojavile spremembe

Pri svojem triletniku sta zatem opazila, da se nenavadno hitro utrudi. Šli so nazaj. "Midva sva povedala, kakšna je situacija, zdravnik ga je priklopil na računalnik in pogledal, kako deluje spodbujevalnik in ponastavil ene zadeve. Rekel je, da bi zdaj moralo biti v redu in da še okreva po operaciji," še dodaja.



Zelo verjetna napaka številka dve: ultrazvoka srca, ki bi lahko pokazal, da nekaj ni v redu, kljub želji staršev niso naredili. Ne prvič, ne drugič. Ker je bilo vse slabše, so se vrnili še tretjič. "Takrat so ga odklopili s spodbujevalnika in so videli, da je pravzaprav njegov lastni ritem boljši, da boljše funkcionira, ampak srce je bilo že tako oslabelo, da je potem čez dva dni prišlo do prve reanimacije."



Prestal je še eno operacijo in doživel štiri srčne infarkte. "Ena težava za drugo težavo. Infarkt za infarktom. Celo jaz sem ga enkrat pomagal oživljati," razlaga oče Peter Peterka. "Zelo je boleče, ko vidiš, da bi pravzaprav en ultrazvok, 15 minut dolg pregled, lahko to zadevo čisto drugače obrnil. Da mi ne bi imeli tukaj vozička, da bi naš Julijan govoril, hodil in se igral s svojim bratcem. To pa boli," doda mama.



Julijan ima zdaj zelo hudo hipoksično okvaro možganov, kar je posledica ponovnih operacij in infarktov, do katerih pa je prišlo – pozor – zaradi napačne namestitve elektrode, povzema izvedenec. Gre za vodjo oddelka pediatrične kardiologije klinike v Münchnu, ki ga je k izvedenskemu mnenju pozvala sodnica. Starša namreč od UKC zahtevata 860 tisoč evrov odškodnine. Za terapije, tudi za dvigalo v domači hiši. Deček je namreč vse težji.

Na vprašanje, zakaj niso opravili ultrazvoka, pa tudi kako komentirajo izvedensko mnenje, ki potrjuje, da je bila pri operaciji storjena napaka, odgovorov nismo dobili. Iz ljubljanskega UKC so nam odpisali le, da sodnih postopkov ne komentirajo. Starša pa odgovarjata, da mora zgodba dobiti svoj epilog. Pa čeprav jima denar zdravega otroka ne more povrniti.