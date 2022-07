Dežela tulipanov se zaradi protesta kmetov pogreza v kaos

Kmetje že več dni protestirajo proti novim okoljskim predpisom, zaradi katerih bi lahko številni ostali brez dela. S traktorji in kmetijsko mehanizacijo so zabarikadirali ceste, skladišča veletrgovcev in distribucijske centre po državi. Zato so ponekod police v živilskih trgovinah že prazne. Protestom so se pridružili še ribiči in v znak podpore blokirali pristanišča, zaradi česar je ohromljen trajektni promet z otoki ob severni obali Nizozemske. Iz severne Frizije poročajo, da je policija streljala na kmete.