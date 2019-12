Delo, ki ne pozna vikendov in prazničnega druženja z družino

Najpogostejši vzroki za intervencije gasilcev v teh dneh so požari zaradi pirotehnike, novoletnih lučk in adventnih venčkov. A ne glede na to, kje smo mi, na dopustu, imamo proste dneve ali smo na počitnicah, in ne glede na to, kaj počnemo, so gasilci, zdravstveno osebje, policisti in še mnogi drugi za nas v pripravljenosti 24 ur na dan.

Sandi Sheikha in Jure Dolinar sta le ena od mnogih, ki ju delovne obveznosti kličejo tudi med vsakimi prazniki, saj se zavedata, da nesreča nikoli ne počiva: ''Ko enkrat gori, gori tako za praznik kot delovni dan enako.''



Ti fantje in dekleta skrbijo za naša življenja 365 dni na leto, da lahko ostali brezskrbno uživamo v družbi najbližjih, kar je včasih tudi težka naloga, pove policist Sheikha: ''Ko veš, da so doma družine, ki skupaj praznujejo, so prosti, kako je biti na ta dan v službi? Zagotovo težje, ampak glede na to, da smo vedeli, v kakšen poklic se podajamo, smo se prej s tem sprijaznili, potem je to malo lažje, je pa res, da družina takrat kar trpi, ampak se nam morajo žal prilagoditi.''

Dežurni policist Sandi Sheikha FOTO: Kanal A



Dolinar pa ob tem dodaja, da se je treba delu tudi kdaj prilagoditi in ustaviti dve družini: ''Pravzaprav je glava družine tista, s katero se je treba vse pogovoriti, zato govorimo, da imamo dve družini, ena je tista, ki je doma, ena pa tista, ki je v službi. In eno leto pride, da si s tisto doma, to leto pa je tisto tista družina gasilcev, s katero smo skupaj v službi.''



Prav gasilska družina ima malce več dela med prazničnimi večeri, pove Dolinar: ''V tem obdobju se seveda poveča število požarov, kot ste omenili, seveda govorimo o pirotehniki, vseh požarih, ki so povezani s prazniki, ljudje imajo predvsem veliko nekih dodatnih svetlobnih predmetov.''

Poklicni gasilec Jure Dolinar FOTO: Kanal A