Na GZS podali predlog ukrepov za pomoč podjetjem zaradi skoka cen energentov

Podivjane cene na položnicah bodo najbolj udarile tiste, ki že zdaj nimajo. A ne zgolj te, vse to bo močno prizadelo tudi gospodarstvo. Zato, ob čakanju ukrepov vlade in ministra Jerneja Vrtovca, že drugič ideje in predloge dajejo na Gospodarski zbornici Slovenije. Če so prvič predstavili predloge za rešitev najšibkejših gospodinjstev, ti še niso bili sprejeti, pa so zdaj predstavili še ukrepe za gospodarstvo.