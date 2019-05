Digitalna komunikacija politikov – dolgoročni trend ali modna muha?

Digitani svet piše novo zgodbo tudi v političnih vodah, moderna komunikacijska orodja so novi stik z ljudstvom. Kako jih vlade uporabljajo, da se približajo ljudem? Je Trumpov način komuniciranja trend ali fenomen? Na Mednarodnem forumu za vladno komunikacijo v Sharjahu smo se pogovarjali z Rogerjem Fiskom, strokovnjakom, ki je imel ključno vlogo pri volilnih zmagah ameriškega predsednika Baracka Obame v letih 2008 in 2012.

Roger Fisk, strateg za politične, marketinške in medijske kampanje, je bil močno vključen v spreminjanje igre kampanj Baracka Obame, ki se štejejo za ene najbolj vodenih predsedniških kampanj v zgodovini ameriške politike. Zelo dobro razume predsedniško politiko 21. stoletja. Zaveda se izjemne moči informacij, odnosov in trženja ter pomembne vloge interneta in družbenih omrežij pri promocijskih strategijah, kampanjah. Čeprav politiki širijo svoje ideje po istem kanalu, preko istih družbenih omrežij, pa jih uporabljajo na svojevrstne načine. Zakaj, kaj želijo doseči? Kaj učinkuje, kaj ne in kam pluje digitalna komunikacija? Roger Fisk razgalja ameriški politični parket.

Roger Fisk meni, da so zgodbe boljši način političnega komuniciranja kot razkazovanje, žalitve in pritoževanje po družbenih omrežjih. FOTO: 24ur.com

Na predavanjih ste izpostavili razliko med ameriškim inbritanskimpristopom vodenja političnih kampanj. Alimenite, da na tej točki prihaja do nezadovoljstva med mladimi,kiiščejoavtoriteto,stabilnostin jih ne navdihujejo pozitivne politične ideje?Tozdajpogosto opažamo v svetu. Vsaj v ZDA je to trenutno precej smešno. Mislim, da nekatere nedavno izvoljene zelo napredne demokrate žene enaka motivacija, kot je predsednika Donalda Trumpa, ko je bil izvoljen. Glasi se: "Cel sistem ne deluje."Očitno je, da je predsednik na desni strani, večina razreda mlajših demokratov na levi, center pa nekako vso stvar podpihuje.Alexandria Ocasio-Cortez se ravno zdaj ukvarja s klimatskimi spremembami, predsednik pa s trgovino in podobnimi stvarmi. Torej, prihajajo iz dveh različnih volilnih območij, z dvema različnima ideologijama, imajo pa enak čustven apetit po spremembi temeljnega sistema. Prizadevajo si ponovno pridobiti neke vrste odgovornost do pomembnih vprašanj, s katerimi se sooča ameriško ljudstvo.

Roger Fisk je po uspešni kampanji predsednika Baracka Obame postal politični pooblaščenec v njegovi vladi. Leta 2012 se je pridružil njegovi vnovični volilni ekipi kot vodja za napredek Bele hišev kritičnih državah kot so Virginia, Ohio, Iowa … kjer je predsednik tudi zmagal.

Vsi pa uporabljajo moderna komunikacijska orodja na zelo različne načine. Kako trenutna vlada komunicira z ljudstvom? Kako uporabljajo to moderno tehnologijo –Twitter,Facebook … Ali je tak način komuniciranja značilen zgolj za aktualno ameriško vlado ali se bo obdržal dlje? Orodja so zgolj orodja, so pač tukaj – tako kot telefon ali kladivo. Nič ne pomenijo, dokler jih ne uporabimo. Na primer, lahko vzamemo telefon v roke in grozimo nekomu ali po telefonu nekoga zaprosimo za roko. Gre za namen posameznika. Mislim, da kar je zdaj drugače, je, da sedanji predsednik zares uporablja svoj družbeni medijski glas za širjenje pritožb in zamer do novinarjev, ki so objavili zgodbe, ki mu niso všeč. Ne verjamem, da lahko najdemo en sam tvit, kjer je Barack Obama izpostavil posameznega novinarja in ga blatil zaradi zgodbe, ki jo je naredil. Gre za drugačen pristop. Pri novem razredu mlajših demokratov, o katerih smo govorili prej, lahko opazite, da uporabljajo veliko več šaljivih, očarljivih uporabniških vsebin. Več Instagram zgodb in podobno, skozi katere ljudem pokažejo svoje vsakdanje življenja, kot je njihova prva hoja po kongresnem centru, kako vstavijo ključ in dejansko vstopijo ter pokažejo prazno pisarno, kjer ni še ničesar na policah ter na mizi. Ljudi želijo pripeljati v svojo izkušnjo, v dnevni del življenja. Menim, da je to veliko boljši pristop – bolj optimističen in privlačen. Včasih zabaven, včasih lahkoten, ni pa orodje za razkazovanje, žalitve, pritoževanje, pritiske, s čimer vidimo, da so trenutno zaposleni v Beli hiši.

Zdi se, da to privlači volivce – glasovali so za zelo agresiven način komuniciranja. Je to nova norma? Ali bo tako tudi v bodoče? Se bo tak pristop nadaljeval v naslednjih vladah zaradi rezultatov uspešne kampanje Donalda Trumpa? Tega zdaj ne moremo vedeti. Počakati bomo morali najmanj tri kampanje. Kot pravi ekonomija: dve točki za pristop, tri točke za trend. Torej, če je Trump prva točka, vi potrebujete še najmanj dve, da boste videli, ali gre za nekakšen trend. Upam, da ne gre zanj. Poleg tega menim, oziroma ne poznam nikogar na konzervativni strani, ki ima enako osebnost kot on in enako širi svoj glas. Ni mi težko priznati, da je dober televizijec, ko ga gledam, čeprav se ne strinjam z ničimer, kar govori, dela ali razmišlja. Ampak je prepričljiv na televiziji. Ima kakovostne nastope. Ne vem, če bo kar prišel nekdo drug in uporabljal Twitter, da se bo pritoževal, žalil, razkazoval in nujno delal na enak način ali bil sposoben slediti istemu občinstvu kot on. Ali ga imate radi ali ga sovražite, je zelo edinstven posameznik.

Roger Fisk meni, da je še prezgodaj govoriti, ali bodo Trumpov agresiven način komuniciranja prevzeli tudi prihodnji politiki. FOTO: 24ur.com

Preden je Roger Fisk delal na Obamovih kampanjah je bil višji pomočnik senatorja Johna Kerryja. Zdaj se je preusmeril – analizira in komentira ameriško politiko ter dogajanje na svetovnih političnih parketih; pred kratkim za medije: Sky TV, Fox News in Sinclair Broadcasting Group.

Trump ima ljubeče-sovražen odnos do novinarjev – bolj sovražen kot ljubeč. Ali lahko popravi to po svojem mandatu? Veste, ni predsednika, ki bi bil zadovoljen s poročanjem o sebi, vsaj tako je v ZDA. Stopnja jeze gradi obliko poročanja. To pomeni, da ko novinarji sprašujejo neprijetna vprašanja, so tam zato, da bi izpostavili vladne uradnike, ki naj bi varovali okolje. Dejansko pa so potem prijateljski z ljudmi, ki škodujejo okolju. Ampak to je novinarski svet. Še nikoli nisem slišal niti enega predsednika, ki bi rekel: "Zadnje štiri leta sem bil res odličen, o meni fantastično poročajo." Torej, vsak predsednik je razburjen zaradi poročanj. Ne gre namreč za zadovoljitev ravnovesja v smislu, da se nekaj odraža v naši ustavi, ampak prve spremembe, še posebej vrednote, krepijo in ščitijo neodvisne medije. In neodvisnost pomeni ravno to. Če jo želiš začeti izvajati, to pomeni, da če opravljaš svojo nalogo dobro, ne boš zmagal na tekmi popularnosti. Torej, novinarji, ki so popularni v očeh predsednika – če bi bil namesto njih, bi bil zelo zaskrbljen, ker ne bi smel biti popularni. Predsednik bi moral biti zaskrbljen ali vznemirjen zaradi poročanj, kajti to je novinarski svet.

Roger Fisk na odru Mednarodnega foruma za vladno komunikacijo v Sharjahu. FOTO: 24ur.com