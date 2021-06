Digitalne rešitve bodo poenostavile življenje državljanov

Strateški svet za digitalizacijo je vladi pripravil prvih 40 rešitev na področju javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva, ki bi državljanom in prebivalcem olajšali življenje. Zbirali so tudi predloge državljanov, izmed 150 so jih kot najnujnejše in najhitreje izvedljive izbrali prvih 40. Gre za hitrejše pridobivanje gradbenih dovoljenj, e-osebne izkaznice, e-identitete do obravnave pacientov prek telemedicine in uvedbe obveznega predmeta računalništva in informatike v šole do privabljanja strokovnjakov s področja novih tehnologij iz tujine nazaj v Slovenijo.

icon-expand